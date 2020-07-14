В Морозовскую детскую больницу поступила современная медицинская техника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Морозовскую детскую больницу поступило два лапароскопических набора для операций на органах брюшной полости, малого таза, мочевыделительной системы и грудной клетки, сообщается на сайте мэра Москвы.

Благодаря современному высокотехнологичному оборудованию, которое оснащено 3D-технологиями, хирурги смогут проводить малоинвазивные операции: минимально вмешиваться в организм и травмировать ткани, а также увеличивать скорость и сложность своей работы. Кроме этого, новые аппараты минимизируют кровопотерю пациентов.

3D-видеокамеры, процессоры, коагуляторы, устройства подачи углекислого газа и жидкокристаллический 3D-монитор позволят более эффективно проводить операции и рассчитывать миллиметраж движений.

"Важное преимущество трехмерного изображения – это объемная картинка, то есть мы видим объекты так, как они расположены на самом деле, с наличием глубины, теней, адекватного отображения углов и движений", – поделился заведующий отделением плановой детской урологии и андрологии Олег Шмыров.

На новом оборудовании уже провели первые лапароскопические операции. Всего таких в Морозовской больнице ежегодно проходит около трех тысяч.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о переоснащении патоморфологических лабораторий в онкологических центрах города и закупке почти 300 единиц оборудования.