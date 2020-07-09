Более 50 ангиографов Москвы подключат к единому цифровому сервису

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В четырех столичных стационарах ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках внедрения сервиса начато подключение важного сегмента — ангиографического оборудования. Проект уже действует в четырех стационарах, а до конца сентября к сервису будут подключены все 53 ангиографа", – рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она отметила, что система позволяет оптимизировать планирование операций, повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать возможные риски для пациента. Ракова уточнила, что теперь специалисты в режиме реального времени могут проконсультироваться с коллегами через сервис.

"В случае необходимости возможно получить быстрый доступ к любому ранее проведенному исследованию и принять необходимое решение, даже находясь в операционной", – добавила Ракова.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Сергей Морозов отметил, что ангиографические КТ- и МРТ-исследования проводятся в том числе для диагностики сосудов. Он добавил, что благодаря информационным технологиям у специалистов появился доступ к архиву медицинских изображений пациента и его медицинской документации в электронном виде.

Единый радиологический информационный сервис соединяет рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. В настоящий момент к системе подключено 1106 единиц диагностического оборудования.

