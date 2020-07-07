В столице 65% КТ-центров возобновили плановый прием пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве еще 20 поликлиник, на базе которых были развернуты амбулаторные КТ-центры, возобновили плановый прием пациентов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в период пандемии коронавируса в КТ-центрах проходили обследования только пациенты с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и COVID-19, для планового посещения эти здания были закрыты.
"Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию помещений, а все сотрудники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Поликлиники уже приняли первых пациентов и в них восстановлен плановый прием. Таким образом, мы вывели из работы с коронавирусом уже 32, то есть более 65% КТ-центров, при этом поток пациентов продолжает снижаться – нагрузка на действующие 16 центров снизилась на 27%", – рассказала Ракова.
Вице-мэр подчеркнула, что все сотрудники КТ-центров прошли тестирование на COVID-19.
По словам Раковой, с начала работы во всех КТ-центрах провели более 189 тысяч исследований, которые помогли врачам вовремя диагностировать заболевание.
Ранее вице-мэр отмечала, что КТ-исследование при диагностике COVID-19 позволяет на ранних этапах выявлять осложнения инфекции, максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента.
В центрах проводят и дополнительные обследования, такие как анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрию, ЭКГ, и выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.
Ракова рассказала, что благодаря запуску КТ-центров в самом начале апреля врачи-терапевты быстро научились распознавать COVID-19, снизив нагрузку на стационары. По ее словам, цифровая работа центров и подключение к ЕРИС ЕМИАС обеспечили мгновенную передачу результатов КТ в московские стационары при госпитализации пациентов.
За последние сутки в столице выздоровели еще 2 066 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718.
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