Канадские ученые рассказали о необычном первичном симптоме COVID-19

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Канадские ученые предположили, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом может быть воспаление слизистой оболочки глаза, передают "Дни.ру".
Специалисты привели в пример 29-летнюю пациентку, которая вернулась из Азии с коронавирусом, однако его обнаружили не сразу. Первоначально она попала в больницу с покраснением глаз, ей был поставлен диагноз "конъюнктивит", но лечение от него не давало результатов.
"У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаза, а не в легких", – приводятся слова доцента кафедры офтальмологии университета Альберты Карлоса Соларте.
Ранее специалист по биологической защите Георгий Фролов предположил, что необычное раздражение на языке, ощущение заложенности носа и першение в горле могут быть симптомами COVID-19.
До этого глава отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала часто выявляемый симптом COVID-19 у детей. По мнению специалиста, о наличии инфекции в организме ребенка может свидетельствовать диарея.
В России за день подтвердили 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в 2 620 случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах, вылечились 324 406 человек, скончался 7 841.
Как развивается ситуация с COVID-19 в Москве и России
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