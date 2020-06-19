Более 16,3 млн тестов на COVID-19 провели в России

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Российские специалисты провели более 16,3 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 18.06 проведено 16 321 964 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день тестирование на COVID-19 доступно в 747 лабораториях, из них 109 – лаборатории Роспотребнадзора, 518 – при медицинских организациях и 120 частных.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7 790 новых случаев COVID-19. Из них 2 450 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 8,2 миллиона случаев коронавируса, более 445 тысяч человек скончалось.

