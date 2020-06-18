В России выявлено 7 790 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 450 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 1 040 выявленных случаев, на Московскую область – 667, Ханты-Мансийский АО – 243, Нижегородскую область – 233, Санкт-Петербург и Свердловскую область – по 231, Воронежскую область – 196.

В Челябинской области зарегистрировали 167 новых пациентов, в Красноярском крае – 156, в Ростовской области – 146, в Иркутской области – 133, в Ямало-Ненецком АО – 127, в Ульяновской области – 123, в Республике Тыва – 122, Архангельской области – 121, Саратовской области – 119, Волгоградской области – 109.

В Новосибирской области зафиксировали 107 новых случаев коронавируса, в Приморском крае – 101, в Карачаево-Черкесии и Республике Саха (Якутия) – по 99, в Тульской области – 92, Дагестане и Ставропольском крае – по 90, в Омской и Томской областях – по 89, в Ивановской области – 83, в Республике Коми – 82.

На Калужскую область пришлось 78 случаев, Кабардино-Балкарию – 77, Самарскую область – 76, Брянскую и Курскую области – 75, Белгородскую область – 74, Чувашию – 72, Орловскую область – 71, Пензенскую область – 70, Краснодарский край – 69, Алтайский и Хабаровский края – по 68, на Тверскую область и Пермский край – по 65.

В Тамбовской и Мурманской областях – по 64 новых пациента, в Смоленской области – 63, Новгородской области и Забайкальском крае – 62, в Астраханской области и Башкирии – по 60, Оренбургской области – 59, Липецкой области – 57, Мордовии – 56, во Владимирской и Ленинградской областях – по 54, в Псковской, Тюменской областях и Бурятии – по 51, Рязанской области – 50, Республике Марий Эл – 47, Ярославской области – 45.

На Карелию и Амурскую область пришлось по 43 случая, на Камчатский край – 42, Кировскую область – 41, Татарстан – 38, Хакасию – 35, Калининградскую область и Алтай – по 34, Костромскую область и Ингушетию – по 32, Адыгею и Северную Осетию – по 31, Сахалинскую область – 2, Вологодскую область – 24, Удмуртию – 22, Кемеровскую область – 20.

В Курганской области зарегистрировали 19 случаев, Чечне и Крыму – 14, в Калмыкии, Еврейской АО и Севастополе – по 4, в Магаданской области – 2.

Всего в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 182 человека, за весь период – 7 660 человек. За сутки вылечился 9 621 пациент, за все время – 313 963.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.