ВОЗ предупредила об угрозе повторного всплеска COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения предупредила об угрозе повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, сообщает РИА Новости.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.

"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции", – заявил Клюге.

Он добавил, что сейчас дела с коронавирусом обстоят не лучше, чем это было в начале года. "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID", – объяснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в стране в настоящее время стабилизировалась. Однако он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

Также глава государства предупреждал о возможной второй волне коронавируса. По его мнению, она может произойти осенью текущего года.