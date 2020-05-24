Эксперт назвал преодолевшие пик эпидемии коронавируса регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва и Подмосковье – единственные регионы в России, прошедшие пик заболеваемости коронавирусом, заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Об этом сообщает РИА Новости.
В остальных регионах пик наступит в течение ближайших одной–двух недель, полагает он. В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, а потом плавное и продолжительное снижение числа заболевших, уточнил эксперт. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета, констатировал он.
Существенные изменения в динамике в последние две недели появились только в столице, обратил внимание Тавадян.
"Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны. Изменился процент людей, не имеющих клинического проявления болезни, то есть бессимптомных носителей. До 30 апреля этот показатель находился в районе 40%, а с 1 апреля стал более 45%. Восьмого апреля процент людей, не имеющих клинического проявления, болезни составил 50,6%", – сказал эксперт.
По его словам, основная причина постепенного улучшения ситуации в Москве – значительное увеличение числа тестов с конца апреля. Рост количества тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости, резюмировал эксперт.
Уровень коронавируса в России показали на графике
"Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас", – заключил он.
По мнению Тавадяна, не исключена вторая волна вируса, которая не будет такой неожиданной и драматичной, как первое столкновение с болезнью.
Он также отметил, что пасхальные праздники не повлияли на динамику заражений в России.
"Рост числа заболевших после майских праздников отмечался только в Москве. Это было связано с ростом числа тестов. В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга", – высказал мнение Тавадян.
Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отмечала, что пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности. По словам Раковой, обычно пик смертности опаздывает на 2–3 недели от пика госпитализаций. Сергей Собянин подчеркнул, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией в городе.
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