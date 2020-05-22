Власти Москвы рассказали, когда смогут возобновить работу предприятия сферы услуг

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Власти Москвы будут принимать решение об возобновлении работы учреждений сферы услуг исходя из того, как будет складываться обстановка с коронавирусом после открытия с 25 мая центров госуслуг. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Именно МФЦ являются представителями сферы услуг. И вот в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решение о том, когда открывать и другие учреждения сферы услуг", – сказала Ракова.
По ее мнению, сейчас сферы, которые еще закрыты, вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности, как это и делали центры госуслуг и другие предприятия, которые возобновили работу.
Она также подчеркнула, что в последние две недели ситуация с коронавирусом улучшается. Ракова подчеркнула, что по сравнению с пиком госпитализация пациентов с коронавирусом упала в два раза, также увеличивается число выписанных людей.
"В эту неделю разница между теми, которых госпитализировали, и теми, кого выписали, составляет практически в два раза по сравнению к выписанным больным" – сказала Ракова.
Ранее Владимир Путин заявил, что в целом темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.
В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.
Часть центров госуслуг начнут принимать посетителей по записи
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