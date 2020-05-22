Путин предупредил о возможной второй волне коронавируса

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Владимир Путин предупредил о возможной второй волне заболеваемости коронавирусом осенью. Об этом глава государства сообщил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации", – сказал Путин.

Во время совещания президент также отметил, что к настоящему времени ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Он признал, что "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть".

Глава государства также отметил, что темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.

