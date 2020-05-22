В Москве надо сохранять строгие меры борьбы с COVID-19 – Собянин

15:33
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В столице необходимо сохранять строгие санитарные меры для борьбы с коронавирусом – самоизоляцию, масочный режим и пропуска, заявил Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее", – сказал мэр.
По его словам, достаточно жесткие требования должны соблюдаться по работе предприятий.
"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а наоборот, позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", – добавил Собянин.
Также мэр выразил мнение, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусом в столице.
Владимир Путин в ходе совещания заявил, что в целом темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.
В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.
Стали известны результаты массового тестирования на антитела к коронавирусу
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