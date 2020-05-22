Попова рассказала о требованиях после третьего этапа снятия ограничений

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ряд требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений, введенных в рамках режима самоизоляции, передает РИА Новости.

Она отметила, что, в частности, россияне должны будут придерживаться социальной дистанции. Кроме того, после снятия режима самоизоляции останутся прежними и новые правила дезинфекции, а также требования к организации общественных пространств.

"Режим определенных требований, уже не ограничений, а требований, необходимо будет соблюдать – это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств", – отметила Попова.

Она добавила, что в ближайшее время предстоит осознать и выстроить новую модель поведения. Глава Роспотребнадзора считает, что такие правила можно соблюдать, не снижая при этом качество жизни.

Ранее ведомство выпустило рекомендации, касающиеся организации авиарейсов во время снятия ограничений. В частности, во время первого этапа ослабления режима самоизоляции пассажиры должны будут пребывать в самолете в масках и перчатках. Будут установлены ограничения и на передвижение пассажиров по самолету.

Кроме того, ранее предполагалось введение шахматной рассадки на борту воздушного судна. Однако после критики представителей авиаотрасли и Минтранса этого предложения Роспотребнадзор принял решение отказаться от него.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее отметила, что 17 регионов России готовы к тому, чтобы начать реализацию первого этапа снятия ограничений. К такому выводу пришли исходя из коэффициента распространения коронавируса. Поэтапный выход из режима самоизоляции начнет с 1 июня и туристическая отрасль.

В ряде регионов уже начали постепенное ослабление ограничительных мер. В частности, в Крыму с 18 мая требования по самоизоляции изменили юридический статус, став рекомендациями. Кроме того, предприятия некоторых отраслей смогли возобновить свою работу.

Промышленные и строительные компании перезапустили свое производство с 12 мая и в Москве. Однако, по словам руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, говорить об ослаблении режима самоизоляции пока рано.