В Роспотребнадзоре рассказали о проверках общественных мест в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Роспотребнадзор осуществил 2 464 проверки общественных мест в Москве на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ведомства.
В рамках данных мероприятий были обследованы городские объекты торговли, транспортной инфраструктуры и ЖКХ. Кроме того, проверки организовали на промышленных объектах.
Специалисты Роспотребнадзора выявили ряд несоблюдения предписанных санитарно-эпидемиологических норм. В столичном управлении ведомства сообщили, что на 35% проверенных объектах сотрудников не обеспечили средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в этих местах не проводилась дезинфекция и облучение ультрафиолетом помещений. Помимо этого, на объектах не соблюдалась социальная дистанция, а также не проводились замеры температуры тела.
В столичном управлении Роспотребнадзора рассказали, что после проведения проверок были возбуждены 173 административных дела, которые предусматривают ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
"В связи с выявленными в ходе мониторинга нарушениями и снятием ограничений на проведение проверок по фактам угрозы здоровью и жизни людей, управлением Роспотребнадзора по Москве по согласованию с органами прокуратуры в настоящее время проводятся внеплановые выездные проверки объектов, осуществляющих деятельность в период режима повышенной готовности", – отметили в ведомстве.
Ранее начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков проинформировал, что за все время угрозы распространения коронавируса в столице зафиксировали более 50 тысяч нарушений режима самоизоляции. Он отметил, что за последние сутки в городе обнаружили 1079 человек, не соблюдавших предписанные нормы санитарно-эпидемиологической безопасности.
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