Дептранс: утром в метро 99% пассажиров надели маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном метро количество пассажиров в сравнении с прошлой неделей увеличилось на 28%, сообщает пресс-служба транспортного комплекса города.

"По сравнению с прошлой неделей отмечается рост числа поездок в московском метро на 28%, в наземном транспорте – на 21%, на пригородной железной дороге – на 11%, на маршрутах между Москвой и областью – на 44%", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что пассажиры подземки соблюдают масочный режим.

"На текущий момент в Мосметро: в масках – 99%, в перчатках – 90%", – говорится в сообщении пресс-службы.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получило около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.