Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 тысяч нарушений режима самоизоляции зафиксировано в Москве за период распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника столичного Главконтроля Евгения Данчикова.

"За период действия режима повышенной готовности было зафиксировано свыше 50,6 тысячи случаев нахождения граждан на улице без разрешенных указом мэра оснований", – заявил Данчиков.

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки в столице было зарегистрировано 1 079 нарушений, что на 31% меньше среднесуточного показателя за апрель. Данчиков отметил, что москвичи стали более ответственно подходить к режиму самоизоляции.

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранилась.

