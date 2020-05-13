Данчиков: 9 и 10 мая количество нарушений режима самоизоляции снизилось

14:34
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что число случаев нарушения режима самоизоляции 9 и 10 мая снизилось более чем на треть.
"По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая) количество таких нарушений снизилось примерно на 35%. Индекс самоизоляции 9 и 10 мая в среднем составил 3,6 балла. Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", – заявил специалист.
В День Победы было установлено 990 случаев нарушения режима самоизоляции. Число подобных правонарушений днем позже незначительно выросло, до 1 168 человек.
Реже нарушают режим и те, у кого был выявлен коронавирус или ОРВИ, а также проживающие с ними. За прошедшие сутки в Москве было установлено 3 672 случая.
"Для контроля за соблюдением режима самоизоляции применяются камеры фотовидеофиксации, приложение "Социальный мониторинг". За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений", – отметил руководитель главконтроля.
С 12 мая в Москве запущена работа промышленных и строительных предприятий. В свете увеличения числа людей на улицах в столице дополнительно ввели масочный режим. По словам Данчикова, важность соблюдения правил безопасности "возрастает кратно". За нарушение требований о ношении масок установлены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
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