В Москве начал действовать обязательный масочный режим

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы начал действовать режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки необходимо в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Также масками и перчатками нужно пользоваться на рабочем месте, за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия других лиц.

Как сообщалось ранее, с 12 мая в столице разрешена работа предприятий промышленности и строительства. По словам Собянина, на рабочие места могут вернуться те сотрудники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

Приобрести индивидуальные средства защиты можно, в частности, на всех станциях московского метро. Сейчас в подземке открыто 966 точек продаж средств индивидуальной защиты – это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты.

С учетом касс пригородного сообщения количество каналов продаж масок и перчаток составляет почти 1,5 тысячи. Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с маленькими детьми, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров, маски и перчатки в метро выдают бесплатно.

За нарушение требования носить маски и перчатки в общественном транспорте пассажирам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. За соблюдением требований следят контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Все штрафы, поступающие в бюджет столицы, пойдут на борьбу с коронавирусом.