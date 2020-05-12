Контролеры на транспорте проследят за ношением пассажирами масок и перчаток

08:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" начали проверять соблюдение требования носить маски и перчатки в общественном транспорте столицы, сообщил Агентству "Москва" и. о. руководителя учреждения Владислав Султанов.
В Москве с 12 мая действует режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте. Если пассажир не будет использовать маску и перчатки, ему грозит штраф 5 тысяч рублей.
"Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением", – напомнил Султанов.
По его словам, использование масок и перчаток сокращает вероятность распространения вируса, поэтому "цель контроля – не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса".
Глава ГКУ добавил, что требование обязательного использования средств защиты – это новый шаг к возвращению к обычной жизни, разумная предосторожность и страховка от нового всплеска заболеваемости.
В Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: