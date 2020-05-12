Контролеры на транспорте проследят за ношением пассажирами масок и перчаток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" начали проверять соблюдение требования носить маски и перчатки в общественном транспорте столицы, сообщил Агентству "Москва" и. о. руководителя учреждения Владислав Султанов.

В Москве с 12 мая действует режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте. Если пассажир не будет использовать маску и перчатки, ему грозит штраф 5 тысяч рублей.

"Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках будет считаться нарушением", – напомнил Султанов.

По его словам, использование масок и перчаток сокращает вероятность распространения вируса, поэтому "цель контроля – не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса".

Глава ГКУ добавил, что требование обязательного использования средств защиты – это новый шаг к возвращению к обычной жизни, разумная предосторожность и страховка от нового всплеска заболеваемости.

В Москве продлили режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.