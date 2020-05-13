Инфекционист объяснил необходимость ношения медицинских перчаток

12:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев рассказал, что медицинские перчатки прерывают пути заражения коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В настоящее время, кроме воздушно-капельного пути, передачи респираторных инфекций особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути передачи. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, прикасаясь к которым человек переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки", – объяснил специалист.
По словам Акинфеева, человек не стремится трогать лицо в перчатках, и, разумеется, после их снятия руки не несут на себе вирусных частиц.
Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов предупредил, что гражданам следует отдать предпочтение латексным перчаткам, а не тканевым.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что в столице с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Медицинские маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и в транспорте. Наличие одного из предметов защиты не поможет избежать административного взыскания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: