Инфекционист объяснил необходимость ношения медицинских перчаток

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Главный врач-инфекционист Центрального административного округа столицы Илья Акинфиев рассказал, что медицинские перчатки прерывают пути заражения коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время, кроме воздушно-капельного пути, передачи респираторных инфекций особое внимание уделяется возможности капельно-контактного пути передачи. Это путь, когда вирусный аэрозоль оседает на поверхности различных предметов, прикасаясь к которым человек переносит вирус на руки, и далее, соприкоснувшись со слизистыми глаз либо рта, происходит заражение. Именно чтобы прервать такой путь, необходимо использовать перчатки", – объяснил специалист.

По словам Акинфеева, человек не стремится трогать лицо в перчатках, и, разумеется, после их снятия руки не несут на себе вирусных частиц.

Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов предупредил, что гражданам следует отдать предпочтение латексным перчаткам, а не тканевым.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил, что в столице с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Медицинские маски и перчатки необходимо носить в общественных местах и в транспорте. Наличие одного из предметов защиты не поможет избежать административного взыскания.

