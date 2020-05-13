В Госдуме выступили против продажи защитных средств по талонам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуме не поддержали предложение о продаже защитных масок, перчаток и санитайзеров по талонам на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас уже в достаточном объеме это все выпускается. Вирус, конечно, это вещь опасная, но все-таки временная, и я уверен, что в ближайшее время вся эта история с масками, с перчаткам закончится. Поэтому целесообразности в этой инициативе не вижу", – заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По словам депутата, правительство уже подготовило и распространило рекомендации по борьбе с завышением цен. Они предусматривают санкции вплоть до закрытия аптечных сетей.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе министерства промышленности и финансов Денису Мантурову продавать защитные маски, перчатки и санитайзеры по талонам. Данная мера рассматривалась как возможность снизить цены на эти товары.

С 12 мая в Москве и области введен обязательный масочный режим. Маски и перчатки необходимы в общественных местах и на транспорте. Приобрести средства защиты можно, в частности, в метро.

