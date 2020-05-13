Маски и перчатки можно будет купить в поездах ЦППК

09:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пассажиры Центральной ППК смогут купить защитные маски и перчатки во время поездки у кассиров-контролеров, сообщает пресс-служба перевозчика.
Продаваться средства индивидуальной защиты будут в электропоездах на всех направлениях, а также в 446 кассах компании. Маска будет стоить 30 рублей, одна пара перчаток – 20 рублей.
В поездах и на станциях ЦППК регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая в столичном регионе введен масочно-перчаточный режим. Также такие напоминания транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах.
На станциях разместили более 2,5 тысячи наклеек с напоминанием об этой защитной мере. Стикеры появились на дверях станций, возле касс, в турникетных павильонах, на стендах с информацией для пассажиров и в уголках потребителя.
Пассажиров просят по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если же поездку отложить нельзя, следует избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии 1,5–2 метра от других пассажиров, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие часто используемые предметы.
Также пассажирам напомнили, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и области, в том числе на всех пригородных поездах, необходим цифровой пропуск.
С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
В Москве начал действовать масочный режим
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: