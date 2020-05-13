Маски и перчатки можно будет купить в поездах ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры Центральной ППК смогут купить защитные маски и перчатки во время поездки у кассиров-контролеров, сообщает пресс-служба перевозчика.

Продаваться средства индивидуальной защиты будут в электропоездах на всех направлениях, а также в 446 кассах компании. Маска будет стоить 30 рублей, одна пара перчаток – 20 рублей.

В поездах и на станциях ЦППК регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая в столичном регионе введен масочно-перчаточный режим. Также такие напоминания транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах.

На станциях разместили более 2,5 тысячи наклеек с напоминанием об этой защитной мере. Стикеры появились на дверях станций, возле касс, в турникетных павильонах, на стендах с информацией для пассажиров и в уголках потребителя.

Пассажиров просят по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если же поездку отложить нельзя, следует избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии 1,5–2 метра от других пассажиров, пользоваться бесконтактными способами оплаты проезда, чаще мыть руки, не трогать лицо, дезинфицировать гаджеты и другие часто используемые предметы.

Также пассажирам напомнили, что с 15 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве и области, в том числе на всех пригородных поездах, необходим цифровой пропуск.

С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.