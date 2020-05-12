Более 2,5 тыс наклеек с напоминанием о ношении масок и перчаток появилось на станциях ЦППК

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Наклейки с напоминанием о необходимости носить маски и перчатки появились на станциях пригородных электричек. Для информирования пассажиров размещено более 2,5 тысячи наклеек, говорится на сайте ЦППК.

Отмечается, что наклейки можно найти на дверях станций, возле касс, в турникетных павильонах и на стендах с информацией.

"В поездах и на станциях регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Сообщения об этом транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах в вагонах", – говорится в сообщении ЦППК.

Кроме того, для удобства и безопасности пассажиров электропоездов в поездах на сиденьях разместили свыше 30 тысяч наклеек с надписью: "Держите дистанцию".

При этом на станциях перед кассами и билетными автоматами есть специальная разметка. Она нужна, чтобы люди соблюдали соцдистанцию при оформлении проездных документов.

Ранее стало известно, что медицинские маски и перчатки будут продавать на ж/д станциях в Подмосковье.