Более 2,5 тыс наклеек с напоминанием о ношении масок и перчаток появилось на станциях ЦППК

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Наклейки с напоминанием о необходимости носить маски и перчатки появились на станциях пригородных электричек. Для информирования пассажиров размещено более 2,5 тысячи наклеек, говорится на сайте ЦППК.
Отмечается, что наклейки можно найти на дверях станций, возле касс, в турникетных павильонах и на стендах с информацией.
"В поездах и на станциях регулярно звучат аудиооповещения о том, что с 12 мая Москве и Московской области введен режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Сообщения об этом транслируются на табло на станциях МЦД и информационных экранах в вагонах", – говорится в сообщении ЦППК.
Кроме того, для удобства и безопасности пассажиров электропоездов в поездах на сиденьях разместили свыше 30 тысяч наклеек с надписью: "Держите дистанцию".
При этом на станциях перед кассами и билетными автоматами есть специальная разметка. Она нужна, чтобы люди соблюдали соцдистанцию при оформлении проездных документов.
Ранее стало известно, что медицинские маски и перчатки будут продавать на ж/д станциях в Подмосковье.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: