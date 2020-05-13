Латексные перчатки защищают от коронавируса лучше тканевых – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В общественных местах рекомендуется носить подобранные по размеру латексные перчатки, сообщил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов.

Он пояснил, что они гарантированно защищают руки от вирусных частиц и лучше дезинфицируются, передает Агентство "Москва".

Специалист напомнил, что салфетки с антисептиками можно использовать только для дезинфекции изолирующих латексных или других полимерных перчаток, а спиртовые аэрозоли – для дезинфекции и изолирующих, и фильтрующих тканевых защитных перчаток.

По словам Фролова, после каждого выхода на улицу перчатки нужно дезинфицировать в домашних условиях.

Говоря о латексных перчатках, он отметил, что гарантированной дезинфекции можно достичь, если протереть руки в перчатках специальными растворами и затем помыть их водой с мылом. Снимая такие перчатки, нужно обязательно использовать крем для увлажнения рук.

Для тканевых перчаток полной дезинфекции можно достичь, замачивая их на пять минут в водном мыльном растворе с добавлением перекиси водорода. Соотношение трехпроцентной перекиси водорода и мыльного раствора должно быть 1 к 10. Затем их надо постирать в машинке с ополаскиванием и сушкой.

Возвращаясь с улицы, первым делом надо снять перчатки и сложить их в пластиковый пакет, только после этого – разуться и раздеться. Затем следует вымыть обувь и провести полную гарантированную дезинфекцию защитной маски и перчаток. Одежду после улицы нужно хранить в специальных для нее чехлах.

С 12 мая в Москве стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.