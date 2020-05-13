Роспотребнадзор рассказал об организации работы предприятий во время снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работы предприятий во время первого этапа снятия ограничений. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте ведомства.

В агентстве подчеркнули, что в сфере санитарной безопасности существует перечень требований, который действителен для всех видов предприятий. В частности, организациям порекомендовали обеспечить постоянный контроль температуры тела среди сотрудников.

Кроме того, работники должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. На территории организаций должны быть созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Роспотребнадзор обратил внимание и на необходимость дезинфекции помещений и оборудования предприятий.

В агентстве напомнили, что 12 мая завершился нерабочий период, в связи с чем власти субъектов РФ начали принимать решения по возобновлению работы предприятий исходя из рекомендаций главного врача региона и конкретной эпидемиологической обстановки.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в рамках постепенного снятия ограничений планируется возвращение к полноценной работе предприятий ряда отраслей. В частности, с 1 июня заработают региональные санатории.

Режим самоизоляции постепенно станут ослаблять с 15 мая и в Ростовской области. В частности, местными властями планируется возобновление работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров.

В Москве же режим самоизоляции продлили до 31 мая. В то же время с 12 мая начали полноценно функционировать промышленные и строительные предприятия.