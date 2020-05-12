Строительство домов по программе реновации возобновили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство домов в рамках программы реновации возобновили в Москве после временной приостановки из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

"С сегодняшнего дня постепенно начнем входить в привычный график по всем реновационным объектам", – заявил руководитель ведомства Сергей Левкин.

По его словам, на стадии проектирования и строительства в настоящий момент находится 242 здания, общая площадь которых составляет 3,8 миллиона квадратных метров.

Левкин заверил, что город выполнит все обещания по программе реновации перед жителями.

В Москве режим всеобщей самоизоляции был продлен до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Условием для выхода на работу сотрудников данных отраслей является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. На места могут вернуться только те работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо по технологическим причинам. Те же, кто может трудиться в удаленном режиме, должны по-прежнему оставаться дома.