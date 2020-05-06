Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Даниловском районе по программе реновации построят дом с подземным паркингом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Согласован проект стартового дома по программе реновации в Даниловском районе. Этажность здания варьируется от 11 до 12 этажей, во второй секции будут располагаться квартиры, специально приспособленные для маломобильных граждан. Все жилые помещения будут с качественной отделкой", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Дом построят по индивидуальному проекту по адресу Пересветов переулок, владение 5. Общая площадь комплекса составит порядка 17 тысяч квадратных метров, включая подземный паркинг на 38 машино-мест.
Фасады здания выполнят в холодных оттенках и облицуют бетонными плитами. Также предполагается установка коробов под кондиционеры.
Ранее сообщалось, что строительство трех социальных объектов запланировано в столичном районе Люблино по программе реновации.
Для москвичей станут доступны детский сад и школа, рассчитанные на 200 и 450 мест соответственно, многофункциональный спортивный комплекс, площадь которого составит 12 тысяч квадратных метров. Всего в районе Люблино для волнового переселения подобрано 11 стартовых площадок.
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