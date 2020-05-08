В "Активном гражданине" начнут новые онлайн-обсуждения по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронные общественные обсуждения по проектам планировки территории в рамках программы реновации запустили в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 18 мая высказать свое мнение смогут жители столичных районов Богородского, Перово и Соколиная Гора.

"Как показала практика, такой формат представляет массу плюсов для москвичей. Это исключение временных рамок (в течение суток) для ознакомления с проектами, отсутствие необходимости посещения массовых мероприятий, невозможность фальсификации результатов обсуждений и многое другое", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По словам специалиста, в помощь горожанам были разработаны информационные буклеты и наглядные видеоролики с видами районов.

Онлайн-обсуждения устанавливаются на срок до 31 мая. После этого внесенные горожанами предложения передадут на рассмотрение архитекторам и проектировщикам.

Программа реновации направлена на снос ветхих и аварийных многоквартирных домов с последующей заменой на современные многоэтажные строения. При этом в районах Соколиная Гора и Перово сохранят построенные по индивидуальным проектам здания – два и три соответственно.

В вынесенных на общественные обсуждения районах построят новые социальные объекты – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Кроме того, здесь появятся современные поликлиники. Вместе с тем запланировано благоустройство более 300 гектаров природных территорий.

Накануне в Мосгосстройнадзоре заявили, что в трех округах Москвы были оформлены новые разрешения на строительство. Речь идет о Новомосковском, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации.

