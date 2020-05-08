В "Активном гражданине" начнут новые онлайн-обсуждения по программе реновации

20:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Электронные общественные обсуждения по проектам планировки территории в рамках программы реновации запустили в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
С 18 мая высказать свое мнение смогут жители столичных районов Богородского, Перово и Соколиная Гора.
"Как показала практика, такой формат представляет массу плюсов для москвичей. Это исключение временных рамок (в течение суток) для ознакомления с проектами, отсутствие необходимости посещения массовых мероприятий, невозможность фальсификации результатов обсуждений и многое другое", – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По словам специалиста, в помощь горожанам были разработаны информационные буклеты и наглядные видеоролики с видами районов.
Онлайн-обсуждения устанавливаются на срок до 31 мая. После этого внесенные горожанами предложения передадут на рассмотрение архитекторам и проектировщикам.
Программа реновации направлена на снос ветхих и аварийных многоквартирных домов с последующей заменой на современные многоэтажные строения. При этом в районах Соколиная Гора и Перово сохранят построенные по индивидуальным проектам здания – два и три соответственно.
В вынесенных на общественные обсуждения районах построят новые социальные объекты – школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. Кроме того, здесь появятся современные поликлиники. Вместе с тем запланировано благоустройство более 300 гектаров природных территорий.
Накануне в Мосгосстройнадзоре заявили, что в трех округах Москвы были оформлены новые разрешения на строительство. Речь идет о Новомосковском, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: