Еще три разрешения на строительство домов по программе реновации оформили в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В апреле комитет государственного строительного надзора столицы оформил еще три разрешения на строительство домов по программе реновации. Об этом заявили представители Мосгосстройнадзора, передает Агентство "Москва".



Известно, что были выданы разрешения на постройку жилья в Новомосковском, Юго-Восточном и Северо-Восточном округах. В качестве застройщика выступает Московский фонд реновации.



Отмечается, что срок действия разрешений на строительство двух домов по адресам поселок Знамя Октября, владение 3, и улица Шепелюгинская, владение 16, – лето следующего года. Разрешение на возведение дома на улице Осташковской, владение 9/2, действует до весны 2022 года.



Строительные работы можно будет начать, когда снимут ограничительные меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса в Москве.



Так, новостройки на 878 квартир площадью 91 тысяча квадратных метров будут с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации.



Кроме того, застройщики учтут потребности маломобильных групп населения.

Ранее стало известно, что в Даниловском районе построят дом с подземным паркингом.