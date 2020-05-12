Около 20% сотрудников промышленной и строительной отраслей продолжает работать удаленно

15:08
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Порядка 20% сотрудников столичных предприятий промышленности и строительства продолжает работать удаленно несмотря на снятие ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Мы оцениваем количество приступивших сегодня к работе сотрудников порядка 500 тысяч человек. Из них около 200 тысяч человек – это работники промышленности, и около 300 тысяч человек – сотрудники, которые работают на строительных площадках города, которые выполняют работы как по государственному заказу, так и работают на частных строительных площадках", – сообщил председатель Оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.
Остальные сотрудники продолжают работать из дома, так как их присутствие на местах в офисах не обязательно для технологического процесса. В частности, это те работники, которые контролируют и администрируют трудовой процесс.
Также были детально продуманы все необходимые меры предосторожности для сотрудников, выходящих на работу. Речь об использовании средств индивидуальной защиты и социальном дистанцировании сотрудников на объектах.
В Москве режим всеобщей самоизоляции был продлен до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.
Условием для выхода на работу сотрудников данных отраслей является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. На места могут вернуться только те работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо по технологическим причинам. Те же, кто может трудиться в удаленном режиме, должны по-прежнему оставаться дома.
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