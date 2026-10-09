Гимнастка Аверина рассказала подробности расставания с фигуристом Алиевым

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Российская гимнастка Арина Аверина призналась, что рассталась с фигуристом Дмитрием Алиевым по переписке. Об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу "Мадонна Мур".

"Это случилось неожиданно. Когда меня даже не было в России", – сказала она.

По словам гимнастки, после разрыва они сохранили дружеские отношения и в случае необходимости могут обратиться друг к другу за помощью. Она уточнила, что расставание прошло спокойно, без конфликтов и скандалов.

Аверина также призналась, что ей было непросто пережить завершение отношений, но она не считала нужным публично делиться своими чувствами. При этом причину расставания с фигуристом спортсменка раскрывать не стала.

В апреле Алиев сообщил, что Аверина рассталась с ним после выявленного туберкулеза. Молодой человек уточнял, что принятие этого диагноза стало для него тяжелым испытанием. С его слов, заболевание спровоцировало не только физические проблемы, но и психологический кризис.

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