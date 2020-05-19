Туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня

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Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
"Что касается поэтапного выхода (из режима ограничений. – Прим.ред.) у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер", – заявила Догузова.
Она подчеркнула, что на первом этапе откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов, по ее словам, могут начать работу отели с коттеджным размещением и апарт-отели.
Ростуризм сейчас активно работает с губернаторами и Роспотребнадзором по данному вопросу. Догузова выразила надежду, что планы по выходу будут представлены в течение 10 дней
Ранее сообщалось, что 65 пляжей санаториев Сочи будут открыты с 1 июня. Прибрежные территории будут доступны лишь для курортных организаций. Открытие остальных пляжей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
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