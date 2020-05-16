В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Режим строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, сменится на рекомендации властей ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Соответствующие изменения в указ внес глава республики Сергей Аксенов.

В указе от 17 марта говорилось, что крымчане могут покинуть дом только по уважительной причине – обращение за медицинской помощью, выход в магазин, выгул домашнего животного.

В указе от 15 мая жителям региона рекомендуют ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов.

В документе также прописаны сферы экономической деятельности, которым с 18 мая разрешается возобновить работу. Всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей работать пока запрещено.

Кроме того, режим самоизоляции все еще сохраняется для граждан от 65 лет. В общественных местах все граждане должны носить маски. Все прибывающие на полуостров без регистрации или собственности в Крыму обязаны находиться на 14-дневном карантине.

Президент РФ Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом. По словам российского лидера, во главу угла важно всегда ставить здоровье и жизнь граждан.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ранее заявил, что говорить об ослаблении режима самоизоляции в столице пока преждевременно. Как минимум до 21–22 мая начинать снимать ограничения нельзя, считает он.

По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели. Также он добавил, что москвичи с пониманием относятся к ношению масок и перчаток. Так, соблюдают данное предписание порядка 97% горожан.

