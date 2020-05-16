В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Режим строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, сменится на рекомендации властей ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Соответствующие изменения в указ внес глава республики Сергей Аксенов.
В указе от 17 марта говорилось, что крымчане могут покинуть дом только по уважительной причине – обращение за медицинской помощью, выход в магазин, выгул домашнего животного.
В указе от 15 мая жителям региона рекомендуют ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов.
В документе также прописаны сферы экономической деятельности, которым с 18 мая разрешается возобновить работу. Всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей работать пока запрещено.
Кроме того, режим самоизоляции все еще сохраняется для граждан от 65 лет. В общественных местах все граждане должны носить маски. Все прибывающие на полуостров без регистрации или собственности в Крыму обязаны находиться на 14-дневном карантине.
Президент РФ Владимир Путин призвал при смягчении режима ограничений, введенных из-за коронавируса, исходить из реальной ситуации и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом. По словам российского лидера, во главу угла важно всегда ставить здоровье и жизнь граждан.
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк ранее заявил, что говорить об ослаблении режима самоизоляции в столице пока преждевременно. Как минимум до 21–22 мая начинать снимать ограничения нельзя, считает он.
По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели. Также он добавил, что москвичи с пониманием относятся к ношению масок и перчаток. Так, соблюдают данное предписание порядка 97% горожан.
Собянин рассказал о сроках действия ограничений из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: