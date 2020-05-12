Эксперт рассказал о главном факторе формирования иммунитета к COVID-19

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Доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, что выработка иммунитета к коронавирусу зависит от состояния организма.

Он отметил, что главным фактором появления способности организма к сопротивлению COVID-19 является отсутствие хронических заболеваний.

"Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту", – отметил Ершов в эфире телеканала Россия 24.

Он добавил, что иммунитет также может не появиться у тех людей, которые получили маленькие дозы инфекции.

Ранее эту проблему затронула глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что иммунитет после заражения коронавирусом формируется, однако нет сведений о том, насколько долго он сохраняется.