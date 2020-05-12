Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу формируется, но неизвестно, как долго он сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.
"Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета. Безусловный факт. Но как долго он будет сохраняться, нужно время наблюдений, чтобы ответить", – сообщила Попова.
Ранее Попова заявила, что российские и зарубежные ученые сходятся во мнении, что новая коронавирусная инфекция просуществует долгое время. По ее словам, коронавирусная инфекция устойчива к окружающей среде. Она отметила, что вирус может оставаться на поверхностях трое суток.
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, в свою очередь, призвала учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью.
В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая. В мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев.
В России выявили 10 899 новых случаев COVID-19
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