Москва достойно справляется с коронавирусом – Голикова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Москва очень достойно справляется с ситуацией с коронавирусом. По ее словам, уровень летальности в Москве в 6,8 раза ниже, чем в мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Москва, как крупный промышленный, крупный транспортный узел, самая первая столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны. Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню летальности", – заявила вице-премьер.

Голикова также подчеркнула, что власти страны рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации в стране к лету. Она подчеркнула, что это станет возможным, если все будут следовать предписаниям властей.

По ее словам, каждый регион самостоятельно решает для себя, когда будут смягчены ограничения из-за коронавируса. При этом Голикова добавила, что режим ограничений может быть введен вновь, если эпидситуация существенно изменится.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число новых случаев заражения коронавирусом в России остается стабильным в течение последних 10 суток.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая. В мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев.

Ранее Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы стало обязательным ношение масок и перчаток.