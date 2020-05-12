Ученые заявляют, что COVID-19 останется в мире надолго – Попова

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Большинство ученых в мире считают, что новая коронавирусная инфекция просуществует долгое время. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках брифинга в Доме правительства.

"Разные позиции сегодня, разные мнения сегодня излагают ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному <...> выводу – коронавирусная инфекция определена как инфекция, которая останется с нами на достаточно долгий период", – приводит ТАСС ее слова.

Попова уточнила, что российские исследователи придерживаются такого же мнения.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова также заявляла, что в ближайшее время COVID-19 никуда не исчезнет. В связи с этим горожанам нужно привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.

Согласно последним данным, в России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая.