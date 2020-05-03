Всем россиянам, включая Путина, придется жить с ограничениями какое-то время – Песков

14:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Соблюдать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, еще какое-то время придется всем гражданам, в том числе и президенту страны Владимиру Путину. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
Представитель Кремля добавил, что в настоящее время охрану здоровья президента обеспечивают на максимальном уровне. Отмечается, что в связи с этим Путин работает практически в изолированном режиме.
При этом он уточнил, что опасность вируса для всех одинакова вне зависимости от должностей, званий и занимаемых постов.
Ранее о своем режиме работы в условиях распространения коронавируса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в его расписании в результате введения нерабочего периода исчезли выходные дни.
Также градоначальник сообщил, что соблюдает все предосторожности в связи с угрозой заражения COVID-19. Он выразил надежду, что если болезнь и затронет его, то в легкой форме.
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