Всем россиянам, включая Путина, придется жить с ограничениями какое-то время – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соблюдать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, еще какое-то время придется всем гражданам, в том числе и президенту страны Владимиру Путину. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время охрану здоровья президента обеспечивают на максимальном уровне. Отмечается, что в связи с этим Путин работает практически в изолированном режиме.

При этом он уточнил, что опасность вируса для всех одинакова вне зависимости от должностей, званий и занимаемых постов.

Ранее о своем режиме работы в условиях распространения коронавируса рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в его расписании в результате введения нерабочего периода исчезли выходные дни.

Также градоначальник сообщил, что соблюдает все предосторожности в связи с угрозой заражения COVID-19. Он выразил надежду, что если болезнь и затронет его, то в легкой форме.