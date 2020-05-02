17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своем рабочем графике во время пандемии коронавируса.
Он отметил, что в его расписании в результате введения нерабочего периода исчезли выходные дни.
"Раньше было четко: вот рабочие дни, вот выходные и какую-то часть этих выходных можно было действительно провести как выходные, а сейчас все едино. В результате исчезли не нерабочие дни, а выходные, поэтому по сути дела их не стало", – отметил Собянин в эфире телеканала Россия 24.
Он добавил, что он постоянно поглощен рабочим процессом и что вся его работа нацелена на сдерживание пандемии коронавируса.
"Перед тем, как ложиться спать, ты читаешь, смотришь, что происходит в мире, переписываешься с коллегами, читаешь какие-то документы. Встаешь утром, начинаешь снова переговариваться, задавать какие-то команды и процесс практически не прекращается. Постоянно, все время находишься в каком-то тонусе", – заявил Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что соблюдает все предосторожности в связи с угрозой заражения коронавирусом. Он выразил надежду, что если болезнь и затронет его, то в легкой форме.
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