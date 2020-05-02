Собянин рассказал, что соблюдает меры предосторожности из-за COVID-19

13:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что соблюдает меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции.
Градоначальник отметил, что в случае возможного заражения коронавирусом надеется на легкое течение болезни.
При этом он добавил, что сидеть в кабинете в настоящее время не намерен несмотря на то, что его рабочее пространство полностью приспособлено для работы и болезни.
"Город продолжает жить, огромный город, и вот запереться в каком-то кабинете и сидеть – ну, мне точно невозможно. Я все равно должен понимать и видеть, что происходит", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.
При этом в Роспотребнадзоре не исключили ужесточения самоизоляции после майских праздников. Глава ведомства Анна Попова заявила, что к этому может привести безответственное отношение граждан, не соблюдающих режим самоизоляции в период майских праздников.
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