В Кремле заявили, что охрану здоровья Путина обеспечили на максимальном уровне

Фото: kremlin.ru

Охрана здоровья президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне. Об этом рассказал представитель главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая", – объяснил Песков. В Кремле ответили на вопрос о возможности усиления мер предосторожности после того, как был обнаружен COVID-19 у премьер-министра России Михаила Мишустина.

Вечером 30 апреля Мишустин по видеосвязи сказал Путину о полученном положительном тесте на коронавирус.

В результате принято решение о назначении исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова.

Президент РФ пожелал выздоровления премьеру.