В ВОЗ рассказали о рисках быстрого смягчения ограничений

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Слишком быстрое или раннее смягчение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, может спровоцировать возвращение эпидемии, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что ВОЗ рекомендует странам тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени.

Ранее Вуйнович предупредила, что после ослабления ограничительных мер будет наблюдаться то уменьшение, то увеличение количества заражений коронавирусом.

Также Вуйнович считает, что вторую волну пандемии COVID-19 не удастся избежать из-за отсутствия иммунитета к этому вирусу у большинства людей.

За последние сутки в РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.