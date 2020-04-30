Малое число тяжелых пациентов связано с готовностью системы здравоохранения РФ – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность системы здравоохранения и хороший иммунитет россиян стали причиной снижения числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Я должна честно сказать, что это результат подготовленности общей системы и здравоохранения, и санэпиднадзора. Это совместная работа", – цитирует ее ТАСС.

Вуйнович добавила, что важную роль сыграло быстрое создание Россией своих тестов, широкое тестирование населения, ранняя диагностика и начало лечения.

В заключение она добавила, что у россиян достаточно хороший иммунитет и состояние здоровья.

В РФ подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.

Ранее директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин заявил, что пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Профессор подчеркнул, что после того, как страна достигнет максимальной заболеваемости, пойдет ее снижение.

