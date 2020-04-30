В Минздраве рассказали о способах сохранения здоровья во время режима самоизоляции

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Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала о способах сохранения здоровья пожилым людям во время режима самоизоляции, сообщает News.ru.
В первую очередь она отметила, что регулярная физическая активность должна присутствовать в жизни представителей старшего поколения. В противном случае у пожилого человека может проявиться атрофия мышц, которая приведет к снижению его функциональности. Кроме того, отсутствие физической активности приведет к снижению массы и мышечной ткани, что будет неблагоприятно сказываться на здоровье человека.
Ткачева посоветовала по возможности обеспечивать хоть какое-то движение пожилым людям. В частности, она предложила делать небольшие физические упражнения.
"И даже если люди находятся в инвалидной коляске или у них ограничено движение по каким-то причинам, все равно какой-то объем физической активности они выполнять должны. Если есть возможность купить какие-то приборы, тренажеры небольшие, которые сейчас для дома есть, это обязательно надо использовать. Они и потом пригодятся", – сказала Ткачева.
Среди проблем, с которыми могут столкнуться пожилые люди во время режима самоизоляции, гериатр также выделила низкую социальную и интеллектуальную активность. Она отметила, что это может привести к депрессии и снижению когнитивных функций. Для решения этой проблемы Ткачева предлагает заполнить день делами, требующими применения интеллекта и социальных навыков.
"[Надо] обязательно заполнить день, как бы ни было сложно, какими-то делами: чтением, рисованием, общением по телефону, интернету", – подчеркнула Ткачева.
Также она рассказала, что во время режима самоизоляции пожилые люди могут недоедать. Это связано с тем, что некоторые представители старшего поколения боятся заразиться в магазине, а также с возникающей депрессией, за которой следует отсутствие аппетита.
"Все это будет приводить к тому, что у пенсионера будет снижаться вес. В пожилом возрасте это очень плохо, очень опасно. Это приводит также к атрофии мышц, ослаблению иммунной системы", – сказала Ткачева.
Она предлагает помочь таким людям. В частности, им можно передавать рецепты интересных блюд. Кроме того, как указывалось выше, общение помогает пожилым людям не впадать в депрессию, что также позволит избежать снижения аппетита.
Ткачева также отметила важность продолжения терапии хронических заболеваний, возникающих у пожилых людей. Лечение необходимо обеспечивать и во время режима самоизоляции.
Также гериатр подчеркнула, что системы здравоохранения и социальных служб должны оставить пожилых людей в поле своего внимания и после завершения действия режима самоизоляции. Она обратила внимание на то, что многие пожилые люди потеряют навыки нормального жизнеобеспечения. Также высока вероятность обострения хронических заболеваний.
"Поэтому система здравоохранения должна и к этому быть готова – что увеличится количество людей, которые обращаются за медицинской помощью. После отмены карантина проблемы не закончатся. И системе, и всем нам надо быть готовым к тому, чтобы помогать людям пожилого возраста", – подчеркнула Ткачева.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что после майских праздников вполне возможно ослабление эпидемиологической ситуации. По его мнению, это связано с прекращением традиционного сезона ОРВИ.
"Есть законы, и законы вот в чем состоят: подъем заболеваемости кишечных (инфекций) начинается в августе – сентябре, это железное правило. Потом с похолоданием вступают острые респираторные инфекции. И эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе", – сказал Онищенко.
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