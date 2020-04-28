В Москве пожилым людям помогает более 11 тыс волонтеров и соцработников

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Порядка 11 тысяч волонтеров и социальных работников помогает пожилым москвичам во время режима самоизоляции. С таким заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, представитель городского парламента в Совете Федерации Инна Святенко.
"У нас в городе организовано очень мощное волонтерское движение – работают 1 тысяча 200 волонтеров и около 10 тысяч социальных работников, которые отрабатывают всех тех людей, которым необходима помощь", – приводит Агентство "Москва" ее слова.
Отмечается, что волонтеры и соцработники доставляют нуждающимся продукты, лекарственные препараты, документы. Кроме того, пожилым людям помогают с выгулом домашних животных.
Также депутат отметила, что все соцработники и волонтеры специально обучены. Помимо этого, они обеспечены средствами индивидуальной защиты.
При этом Святенко добавила, что при осуществлении помощи пенсионерам следует избегать личного контакта с ними.
"То есть оставили то, что необходимо, а те возьмут все сами. Тут важно, чтобы чай на кухне не распивали за приятной беседой. Лучше так не делать, чтобы сберечь наших пожилых", – резюмировала представитель городского парламента в Совете Федерации.
Парламентарий напомнила и о программе "Московское долголетие". В ее рамках осуществляются онлайн-уроки и спортивные занятия для горожан старшего возраста. Уточняется, что в подобных занятиях продолжает участвовать более 10 тысяч граждан.
Также Святенко сообщила о том, что столичные власти осуществляют меры поддержки граждан. В частности, жители столицы могут получить консультации и психологическую помощь по круглосуточным телефонам. Помимо этого, разработаны меры финансовой поддержки населения.
"Граждане из льготной категории получают постоянные лекарства, которые для них важны. Сейчас отменены все рецепты, которые нужно подтверждать, то же самое на молочной кухне", – отметила депутат.
В завершение своего выступления Инна Святенко призвала москвичей соблюдать меры самоизоляции несмотря на желание выйти на улицу. По ее словам, инфекция развивается непонятно и часто скоротечно, а потому в целях сохранения здоровья необходимо перетерпеть сложившуюся ситуацию.
Ранее стало известно, что московские соцработники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч добрых дел. Об этом сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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