По поручению мэра: как соцработники помогают людям на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 10 тысяч социальных работников и 1,2 тысячи помощников оказывают поддержку москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции. Более 180 тысяч различных услуг было оказано горожанам с 23 марта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что при необходимости, социальные службы увеличат количество сотрудников до 13 тысяч человек.
По поручению Сергея Собянина в столице сформирован алгоритм оказания помощи тем, кто должен оставаться дома – это жители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.
Чтобы получить социальную помощь, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Сделать это можно с 08:00 до 21:00. Заявку обработают, а затем передадут социальным работникам. Помощь должны оказать в течение суток с момента обращения.
Горожане могут попросить, чтобы им привезли продукты или лекарства, погулять с питомцами. В среднем один социальный работник сейчас помогает одновременно 23 жителям.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся дачникам. Отмечалось, что уголь и дрова собирались доставлять по льготным ценам.
С 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обязали соблюдать домашний режим. Уточнялось, что расходы москвичей, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, компенсируют.
В то же время горожанам советовали по возможности переждать сложную обстановку из-за коронавируса на дачах.
За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: