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Город

10:05

По поручению мэра: как соцработники помогают людям на самоизоляции

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 10 тысяч социальных работников и 1,2 тысячи помощников оказывают поддержку москвичам, которые соблюдают режим самоизоляции. Более 180 тысяч различных услуг было оказано горожанам с 23 марта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что при необходимости, социальные службы увеличат количество сотрудников до 13 тысяч человек.

По поручению Сергея Собянина в столице сформирован алгоритм оказания помощи тем, кто должен оставаться дома – это жители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями.

Чтобы получить социальную помощь, нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09. Сделать это можно с 08:00 до 21:00. Заявку обработают, а затем передадут социальным работникам. Помощь должны оказать в течение суток с момента обращения.

Горожане могут попросить, чтобы им привезли продукты или лекарства, погулять с питомцами. В среднем один социальный работник сейчас помогает одновременно 23 жителям.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся дачникам. Отмечалось, что уголь и дрова собирались доставлять по льготным ценам.

С 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обязали соблюдать домашний режим. Уточнялось, что расходы москвичей, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, компенсируют.

В то же время горожанам советовали по возможности переждать сложную обстановку из-за коронавируса на дачах.

За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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