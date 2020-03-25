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Общество

13:35

Пожилым москвичам помогут с отоплением дач дровами и углем

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: sobyanin.ru

Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся дачникам. Об этом заявил Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

"Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам. Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09", – заявил мэр.

Мэр напомнил, что с 26 марта 1,9 миллиона пожилых и хронически больных москвичей обяжут соблюдать домашний режим. Действие данной меры продлится до 14 апреля. Расходы москвичей, которые могут возникнуть из-за самоизоляции, компенсируют.

В то же время горожанам советуют по возможности переждать сложную обстановку из-за коронавируса на дачах.

Сергей Собянин ранее провел очередное селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Мэр, в частности, предложил регионам обеспечить самоизоляцию граждан старше 65 лет.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Из них 120 приходятся на Москву.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.

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