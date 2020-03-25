Психолог рекомендовала семьям составить правила проживания на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Юлия Челышева рекомендовала семьям составить правила проживания в условиях самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она пояснила, что в замкнутом пространстве есть риск возникновения конфликтов, в том числе и на бытовой почве. Психолог объяснила это тем, что при нахождении рядом практически 24 часа в сутки у человека могут возникать раздражающие чувства беспочвенно.

"Чтобы избежать этих конфликтов, следует заранее договориться о совместных правилах проживания. Причем эти правила должны устраивать всех, а не быть директивой одного-единственного человека", – сказала Челышева.

Психолог призвала не уходить от конфликтов и решать их разговором. По ее мнению, именно благодаря разговору можно определить, что не устраивает и узнать из-за чего возникла ссора.

Ранее психолог Светлана Успенская рекомендовала не работающим на самоизоляции москвичам хорошо выспаться и заниматься хобби.

Она добавила, что вынужденный отпуск поможет некоторым осуществить планы, которые откладывались на потом из-за работы или других дел. Успенская рекомендовала во время самоизоляции заняться любимыми делами.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным на 24 марта, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.

