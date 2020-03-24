Психолог рекомендовал москвичам на самоизоляции высыпаться и заниматься хобби

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Психолог Светлана Успенская рекомендовала не работающим на самоизоляции москвичам хорошо выспаться и заниматься хобби. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если вы оказались в одиночестве в самоизоляции и при этом не должны заниматься работой, так как ее выполнение возможно только непосредственно на рабочем месте, это хорошая возможность выспаться и заняться своим здоровьем", – заявила специалист.
Она добавила, что вынужденный отпуск поможет некоторым осуществить планы, которые откладывались на потом из-за работы или других дел. Успенская рекомендовала во время самоизоляции заняться любимыми делами.
"Пообщаться можно онлайн, причем не только просто поддерживать разговоры в социальных сетях, но и попробовать расширить круг своих единомышленников и в профессиональной среде, и в сфере увлечений", – сказала психолог.
Она добавила, что в случае нахождения дома всей семьи следует распланировать каждый день, чтобы избежать возможных конфликтов между собой. Специалист посоветовала окунуться в уборку квартиры, уделить внимание совместному приготовлению еды, вместе посмотреть фильм, поиграть в игры.
"Полистайте семейные фотоальбомы, окунитесь в прошлое благодаря фотографии, – это всегда интересно. Вспомните все вместе о семейных традициях, которые наполняют ваш дом особой атмосферой, придумайте совместно новые. Чтобы будни не превратились в каждодневную рутину", – заключила Успенская.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.
По данным на 23 марта, в стране зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.
Как не потерять форму в условиях самоизоляции
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