Психолог рекомендовал москвичам на самоизоляции высыпаться и заниматься хобби

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Психолог Светлана Успенская рекомендовала не работающим на самоизоляции москвичам хорошо выспаться и заниматься хобби. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если вы оказались в одиночестве в самоизоляции и при этом не должны заниматься работой, так как ее выполнение возможно только непосредственно на рабочем месте, это хорошая возможность выспаться и заняться своим здоровьем", – заявила специалист.

Она добавила, что вынужденный отпуск поможет некоторым осуществить планы, которые откладывались на потом из-за работы или других дел. Успенская рекомендовала во время самоизоляции заняться любимыми делами.

"Пообщаться можно онлайн, причем не только просто поддерживать разговоры в социальных сетях, но и попробовать расширить круг своих единомышленников и в профессиональной среде, и в сфере увлечений", – сказала психолог.

Она добавила, что в случае нахождения дома всей семьи следует распланировать каждый день, чтобы избежать возможных конфликтов между собой. Специалист посоветовала окунуться в уборку квартиры, уделить внимание совместному приготовлению еды, вместе посмотреть фильм, поиграть в игры.

"Полистайте семейные фотоальбомы, окунитесь в прошлое благодаря фотографии, – это всегда интересно. Вспомните все вместе о семейных традициях, которые наполняют ваш дом особой атмосферой, придумайте совместно новые. Чтобы будни не превратились в каждодневную рутину", – заключила Успенская.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным на 23 марта, в стране зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая. Более 93,6 тысячи человек в стране остается под наблюдением.

