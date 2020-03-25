Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса.
Такое предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву, передает РИА Новости. Власов попросил, чтобы такая мера действовала до окончания особого режима.
По его словам, россиянам приходится нести дополнительные издержки вследствие пребывания дома. В результате финансовое благополучие многих значительно пострадает.
Освобождение от коммуналки сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации, указал депутат и попросил рассмотреть инициативу.
Почти два миллиона москвичей уйдут на карантин с четверга
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. Зарегистрировано 57 новых случаев в 14 российских регионах, 28 из них – в Москве.
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