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Москва 24

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Общество

00:29

В Дептрансе попросили пожилых москвичей соблюдать режим самоизоляции

общество безопасность город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилых москвичей попросили соблюдать режим самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ежедневно порядка 2,5 тысячи пассажиров старшего поколения пытаются воспользоваться метрополитеном. В Дептрансе призвали убедить пожилых людей соблюдать режим самоизоляции.

"Убедите бабушку остаться дома", – пишет пресс-служба ведомства.

В соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года в Москве было временно приостановлено действие социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет. Ограничение также касается лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, приостановлен бесплатный проезд в транспорте для студентов и школьников.

Ранее стало известно, что работающие пенсионеры получат больничный до 30 апреля. Такие меры нацелены на соблюдение гражданами режима самоизоляции.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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